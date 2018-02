Koning Willem-Alexander reageert op vertrek Amalia naar China

Afgelopen week was er groot nieuws rondom Amalia: de prinses zou naar China verhuizen om daar haar middelbare school af te maken. In eerste instantie kwam er geen reactie van de koninklijke familie, maar nu heeft Willem-Alexander er toch iets over te zeggen.

De school zou al gekozen zijn, Amalia zou de taal al aan het leren zijn: alles zou er op wijzen dat de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima binnenkort naar China zou verhuizen. Een officieel bericht kwam er niet en dat had maar één reden: er is niets van waar.

Lachen

Bij het Jeugdjournaal wilde ze er het fijne van weten en vroegen het de koning zelf. Daarop antwoordde hij: “Ik zag het nieuws en ik was heel verbaasd. Dus ik dacht, laat ik even Amalia bellen om te kijken of het waar is. Misschien had ze iets geregeld, ik kende het verhaal nog niet. Ze heeft er heel hard om gelachen. Het is absoluut niet waar. Het is een totaal onzin-verhaal. Ze geniet van haar school. Ze zit goed in haar vel en is blij daar en daar wil ze ook gewoon mee doorgaan.” Daarmee helpt Willem-Alexander dat verhaal met een grapje vakkundig uit de wereld.

Bron: Jeugdjournaal.nl. Beeld: ANP.