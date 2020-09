Het is een moeilijke tijd voor veel Nederlanders, ook financieel gezien. Ook koning Willem-Alexander heeft in coronatijd veel aan zijn hoofd, maar over zijn salaris hoeft onze koning zich in ieder geval geen zorgen te maken.

De koning gaat er volgend jaar flink op vooruit en ook voor koningin Máxima en hun dochter Amalia ziet 2021 er wat financiën betreft er goed uit.

Flink verdienen

In de begroting voor 2021 is voor koning Willem-Alexander een grondwettelijke uitkering van €998.000 opgenomen. Dit is een stijging van 5,2%. In de begroting staat voor koningin Máxima een bedrag van €396.000 gereserveerd. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Ook prinses Beatrix krijgt komend jaar 5% meer, namelijk €564.000.