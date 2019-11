Oeps! Willem-Alexander maakt per ongeluk sarcastische opmerking door microfoon

Op 22 oktober waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig bij de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito. Het lijkt erop dat de koning daar een kleine blunder heeft begaan.

De koning en de koningin hadden samen met de andere koninklijke gasten de beste plekken bij de inhuldiging. Wel moesten ze in de ontvangstruimte even in de rij staan. Ze stonden daar samen met het Spaanse koninklijke paar Letizia en Felipe, de Zweedse koning Carl XVI Gustaf en kroonprinses Victoria.

Sarcasme

Volgens Duitse media gebeurde daar in die rij iets wat niet de bedoeling was. Koning Willem-Alexander vond dat hij wel erg lang moest wachten en maakte een sarcastische opmerking. Dit deed hij, zonder dat hij het doorhad, naast een microfoon die aanstond. Hierdoor werd hij door veel aanwezigen gehoord. Hij zei: “Wat een leuke intieme omgeving en hoe goed dat alles werd gedaan om ons te laten wachten.”

Bron: Promipool. Beeld: ANP