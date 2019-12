Willem-Alexander op de radio: geen fan van Spice Girls, wel van déze rockband

NPO Radio 2 had vanochtend hooggeëerd bezoek: niemand minder dan koning Willem-Alexander bracht namelijk een bezoekje aan de studio ter ere van 100 jaar Nederlandse radio. En wat blijkt? Onze koning is absoluut geen fan van de Spice Girls…

In de uitzending van Aan de Slag op radio 2 draait Willem-Alexander er niet omheen als het gaat om zijn muzieksmaak.

Advertentie

Muzieksmaak

Voor dj Bart Arens was het nogal een bijzondere ochtend. Je hebt nu eenmaal niet elke dag de koning op bezoek, wat de dj doet besluiten om Top 2000 shuffle met Willem-Alexander te spelen. De koning is er wel voor in en doet gezellig mee. En wat blijkt? Willem-Alexander kan een nummer van Guns ‘N Roses wel waarderen, maar zodra de Spice Girls worden gedraaid roept hij een duidelijke ‘Uit!’. Waar de koning wel fan van is? U2, zo laat hij weten:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: YouTube, ANP