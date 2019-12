Willem-Alexander vertelt trots over prinses Amalia: "Het is een schat van een kind"

Het is dit weekend feest bij de Oranjes. Prinses Amalia viert op 7 december haar 16e verjaardag. Een bijzondere leeftijd, ook voor Willem-Alexander en Máxima.

Tijdens haar reis naar Pakistan sprak koningin Máxima zich al uit over de verjaardag van haar dochter. Ze vertelde dat het geen heel groot feest wordt, omdat het al een drukke week is met het sinterklaasfeest op school. Wel zei ze dat ze “enorm gaan zingen”.

Lieve woorden

De koningin noemde prinses Amalia in dat gesprek ook een “goede vriendin” en zei apetrots op haar te zijn. Dat allebei haar ouders trots op haar zijn, bleek toen Blauw Bloed koning Willem-Alexander dinsdag ook vroeg naar de verjaardag van zijn dochter. Op de vraag hoe het voor hem is dat zijn dochter 16 wordt, zei hij:”Ik ben een trotse vader. Ze is een fantastisch meisje dat een jonge vrouw begint te worden. Het is een schat van een kind.”

Bron: Twitter. Beeld: ANP