Koning Willem-Alexander is vooral trots op dít werk van Máxima

Koning Willem-Alexander is apetrots op zijn vrouw. Niet alleen om wie ze is, maar ook op wat ze doet. Zo laat hij weten haar werkzaamheden flink te bewonderen, maar vooral trots te zijn op haar inzet voor de organisatie Meer muziek in de klas.

Dat vertelt de koning zondagavond in de NPO-uitzending van Koningin Máxima; een leven vol muziek.

Meer muziek in de klas

Koningin Máxima zet zich al jaren in voor Meer muziek in de klas. Deze organisatie onderstreept het belang van muziek op scholen en streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Máxima is een van de ambassadrices van deze organisatie, en vervult de rol met verve.