"Willem-Alexander en Máxima moeten vaker de trein nemen"

In Nederland pakken we maar al te graag ons stalen ros om ons te verplaatsen. Maar mocht de afstand wat langer zijn, dan zijn we ook veel in de trein te vinden. En ook als koning ontkom je daar niet aan.

“De koning en koningin hadden naar Luxemburg toch ook de trein kunnen pakken”, aldus D66-Kamerlid Joost Sneller over het tripje van Willem-Alexander in mei. Hij ging daarbij per privéjet naar het landje dat nauwelijks vierhonderd kilometer verderop ligt. “Dit roept de nodige vragen bij mij op”, zegt Sneller. Ook partij GroenLinks sluit zich hier bij aan.

Koninklijke loge

“Er is niet voor niets een mooie koninklijke loge op station Hollands Spoor in Den Haag”, zegt de D66’er. Hij roept dan ook de koning vandaag op tijdens een debat om voor korte tripjes de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. Grote kans dus dat je binnenkort naast de Koning der Nederlanden zit in de trein.

Eurostar

D66 en GroenLinks willen ook weten hoe het koningspaar over twee weken naar het staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk afreist. “Ik hoop per Eurostar”, zegt Sneller. De NS meent dat de koning al wel degelijk eens de internationale trein pakt. Maar hoe vaak, en in welke klasse, dat willen ze niet zeggen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP