Willem-Alexander vliegt zichzelf en Máxima naar India en wordt warm onthaald

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zondagavond geland met het regeringsvliegtuig voor een vijfdaags staatsbezoek in India. De koning was tijdens de vlucht zelf de co-piloot.

De vorst zette de Boeing 737 zelf aan de grond op het militaire gedeelte van het vliegveld van New Delhi. Onderaan de vliegtuigtrap werden Willem-Alexander en Máxima warm begroet met bloemen op de rode loper en een korte Indiase trommel- en dansceremonie. Daarna vertrok het gezelschap naar de stad.

Tekst gaat verder onder de foto.

Eerste dag

Het staatsbezoek begint maandagmorgen bij het presidentieel paleis Rashtrapati Bhavan. Bij de ontvangst door president Ram Nath Kovind is ook premier Narendra Modi aanwezig. Verder staat er een kranslegging bij het Gandhi-monument op het schema van de eerste dag, een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan een afvalwaterproject in Delhi en het staatsbanket. De dagen erna zullen ze nog naar Mumbai en Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala gaan.

Waarom naar India?

Nederland en India zijn economisch onlosmakelijk met elkaar verbonden, met name de techsector. Er zal dan ook over mogelijke nieuwe samenwerkingen worden gesproken de komende dagen. Het omvangrijke bezoek moet ook gezien worden als bestendiging van goede banden tussen Den Haag en New Delhi.

Dans, trommels en bloemen voor koningspaar pic.twitter.com/kGrKAgQKqX — Jeroen Schmale (@jerschmale) 13 oktober 2019

Máxima met Libelle in India

Het is alweer het negentiende staatsbezoek van het koningspaar aan het democratische India. In 2007 gingen ze met prinses Beatrix mee. En in mei 2018 was Libelle’s Barbara Schneemann nog met Máxima mee op reis door India. Toen praatte Máxima names de VN over het verbeteren en vergroten van de financiële diensten in het land. Barbara laat het zien in onderstaande video zien hoe zo’n staatsbezoek gaat:

Wat ziet Máxima er ook dit keer weer prachtig uit in een vuurrood pak. Hier scoor je er zelf een:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP