Koning Willem-Alexander heeft al tig keren het Wilhelmus gezongen bij publieke gelegenheden. Maar nooit horen we echt zíjn stem, omdat normaal gesproken zijn microfoontje dan wordt uitgezet.

Tot nu. Door een foutje van de technicus, bleef die vrijdag aanstaan tijdens het zingen van het volkslied op de laatste dag van het staatsbezoek aan Luxemburg. En nu kan héél de wereld meegenieten van de zangkunsten van Willem-Alexander.

The voice of Holland

Alhoewel, zangkúnsten? Willem-Alexander is niet voor niets een koning – en geen zanger. “Zolang hij zichzelf maar niet opgeeft voor The voice of Holland“, grapt iemand dan ook op Twitter.

Oeps: technicus laat microfoon koning aanstaan https://t.co/EV6mZU876o — De Telegraaf (@telegraaf) May 25, 2018

Zolang hij zichzelf maar niet op geeft voor ‘the Voice of Holland’ 🤣 — Liesbeth Wesdijk (@LiesbethHHDFoto) May 25, 2018

Hij maakt nu zelf al Lucky Tv 😆😂 — miekie (@miekmiek) May 25, 2018

Bomvol programma

Willem-Alexander en Máxima waren drie dagen op bezoek in Luxemburg. Het was een vol programma, met onder meer een staatsbanket, bezoek aan de universiteit, opening van de tentoonstelling Kasteel Vianen, bijeenkomst over duurzame economie en klassiek concert in de Philharmonie Luxembourg. Het Wilhelmus werd gezongen bij een ontmoeting met Nederlanders die in Luxemburg wonen.

Je kunt het fragment van een zingende Willem-Alexander hier beluisteren.

Bron: de Telegraaf, Twitter. Beeld: Twitter, ANP

