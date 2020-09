Dochter van ‘Showmaster’ Willem Bol vertelt in ‘Hit the road’ over zware tijd

In het nieuwe zangprogramma Hit the road was zaterdagavond voormalig presentator Willem Bol te zien. Zijn 19-jarige dochter Veerle auditeerde in het programma bij Gordon en vertelde over de zware tijd die het gezin achter de rug heeft. “We wonen noodgedwongen in een vakantiepark.”

Willem Bol is bekend van het programma Showmasters, waarin hij in de jaren ’90 de tweede plek behaalde. Uiteindelijk belandde hij bij de NCRV, waar hij meewerkte aan verschillende programma’s. Zowel achter als voor de schermen was hij actief, in de productie, maar ook als presentator.

Noodgedwongen verkopen

Inmiddels gaat het niet meer zo goed met de oude bekende. Zijn dochter Veerle vertelt in Hit the road over de roerige periode die haar vader en de rest van het gezin achter de rug heeft. Ze noemt haar leven ‘sprookjesachtig’, tot dat op haar 14e veranderde. “We woonden in Hilversum in een supermooi huis, maar toen werd mijn vader ziek”, vertelt Veerle. Willem Bol, die zich altijd had laten verzekeren, kwam in de problemen. “De verzekeringsmaatschappij wilde niet uitkeren”, legt zijn dochter uit. “Toen hebben we noodgedwongen het huis moeten verkopen.”