Libelle-lezeres verrast Willemien en haar gehandicapte zoon met een Disney-tripje 

Willemien (58) stond onlangs samen met haar zoon Ebel in Libelle. Ebel is meervoudig gehandicapt, waardoor hij sinds zijn vierde niet in staat is om te communiceren met de buitenwereld. Toch heeft hij een manier gevonden om met zijn moeder en omgeving te praten, namelijk dankzij zijn eigen Disney-taal.

Kort na haar interview in Libelle, werd Willemien verrast met een bijzonder mailtje: een lezeres had namelijk nog Disney-kaartjes over die ze zelf niet meer kon gebruiken. Of zij en Ebel toevallig nog zin hadden om te gaan?

Magie van Disneyland

In een mail aan de redactie schrijft Willemien hoe blij zij en Ebel waren met dit lieve gebaar. “Ebel las haar mail, langzaam en voorzichtig. Kaartjes – Ebel – cadeau – Disneyland. Zijn ogen werden heel groot en heel blij en dat bleven ze al die weken en afgelopen weekend en zullen we nog hele lang blijven, want Ebel heeft zijn hart gevuld met de magie van Disneyland”, aldus Willemien.

Op deze foto’s is duidelijk te zien hoe leuk Willemien en Ebel het hebben gehad:

Ministerschap van Gehandicaptenzaken

Willemien heeft overigens ook nog een leuk nieuwtje: de zus van Ebel, Frances, heeft zich namelijk kandidaat gesteld voor het Ministerschap van Gehandicaptenzaken. Op 17 juni kiest Nederland om 21.15 uur bij KRO-NCRV haar of een van de andere 6 kandidaten. Lees hier meer over de speerpunten van Frances.

Nieuwsgierig naar het verhaal van Ebel? Bekijk onderstaande video: