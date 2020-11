Even bellen met... Willemijn van Eldik: "Ruziemaken kan óók een leerschool zijn voor de kinderen"

Ruziemaken waar je kinderen bij zijn is een omstreden onderwerp. Op internet wordt vaak aangeraden dat je je ruzies in de afwezigheid van het kind moet uitpraten, maar daar is kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik het niet helemaal mee eens.

Van Eldik onderzocht in hoeverre de omgeving waar kinderen in opgroeien, bepalend is voor hun welzijn en ontwikkeling. Wat blijkt? Hoe bozer en agressiever ouders communiceren over meningsverschillen en hoe meer vermijdend en stilzwijgend zij communiceren (of eigenlijk helemaal niet communiceren), hoe groter de kans dat dit op de langere termijn problemen met zich meebrengt voor het kind. Open communiceren is dus erg belangrijk na een conflict.

Niet alleen maar negatief

“Het is belangrijk om je te realiseren dat meningsverschillen onvermijdelijk zijn”, vertelt de jeugdpsycholoog. “Het is vervolgens belangrijk hoe je ermee omgaat: lopen ruzies hoog op en worden ouders agressief of lukt het juist helemaal niet meer om erover te praten en ontstaat er een situatie waarin ouders elkaar stilzwijgen, dan kan dat bij hun kinderen voor meer depressieve en agressieve klachten zorgen. Maar laat je merken dat je een conflict als twee volwassen mensen uit kunt praten, dan kan het zelfs een goede leerschool zijn voor het kind.”

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het kind betrekt ín het schikken. “Kinderen pikken dingen in huis sneller op dan je denkt.” De psycholoog adviseert onder meer om op een rustige, doordachte manier een conflict uit te praten aan tafel. “Ze merken dan hoe een conflict ontstaat en hoe je het vervolgens weer oplost en er samen uit komt.”

Depressieve klachten

“Niet alleen agressieve, ook stilzwijgende conflicten hebben effect op kinderen. Het kind kan denken dat er nauwelijks wordt gecommuniceerd tussen de ouders, en dat is natuurlijk ook niet goed.” Hoe vaker dat gebeurt, hoe meer symptomen van agressie en depressie de kinderen lieten zien in Van Eldiks onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld boosheid uiten naar leeftijdsgenootjes en ouders zijn, maar het kind kan zich ook juist terugtrekken of verdrietig voelen.