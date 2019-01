Zó zagen William en Kate er 10 jaar geleden nog uit

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton zijn inmiddels de trotse ouders van drie kinderen: George, Charlotte en Louis.

In 2008 zag hun leven er nog heel wat rustiger uit: toen waren ze nog maar met z’n tweetjes.

Zo ging dat

In 2011 trouwden William en Kate, nadat ze ongeveer een jaar of tien samen waren. Om die reden werd Kate in de Britse media ook wel ‘Waity Katie’ genoemd: het duurde maar en het duurde maar voordat ze elkaar het jawoord gaven. Ze ontmoette de prins al in 2001, toen ze samen studeerden in het Schotse Fife. Toen waren ze gewoon vrienden. In die tijd had Kate ook nog een andere relatie, maar dat ging in 2003 uit. Vanaf die tijd zouden zij en haar prins een setje zijn. En ach, de rest is inmiddels geschiedenis.

Kijk ze toen in 2008 – en nu in 2018 eens. Wat een verschil!

