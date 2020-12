Wat worden ze groot! De kinderen stelen de show op nieuwe kerstkaart van William en Kate

De feestdagen zijn niet compleet zonder de kerstkaart van Britse royals William en Kate. Ook dit jaar delen ze het kiekje van de kaart met hun volgers op social media. Na de opvallende zomerse kerstkaart van vorig jaar, kiezen de toekomstige koning en koningin van het Verenigd Koninkrijk dit jaar voor een andere setting.

Traditiegetrouw wordt het liefdevolle gezinskiekje dat op de kerstkaart van menig Britten prijkt ook met de rest van de wereld gedeeld. William en Kate kozen voor een foto die in het najaar is gemaakt door fotograaf Matt Porteous voor een stapel houtblokken bij hun woning in Norfolk, Anmer Hall.

“De hertog en hertogin zijn verheugd om een nieuwe foto van hun gezin te delen die dit jaar op hun kerstkaart staat”, luidt het bijschrift bij de foto. Je wordt getrakteerd op een extra grote glimlach van de 2-jarige Louis die als middelpunt op de kaart alle ogen naar zich toetrekt.

Eén van de kaarten verzond het koppel naar de Britse zorgmedewerkers. William schreef een met de hand een tekst om hen te bedanken voor hun toewijding het afgelopen jaar.

Kerstkaarten van voorgaande jaren

Benieuwd hoe de kerstkaarten van William en Kate er voorgaande jaren uitzagen? Libelle zet ze voor je op een rij.

2019

2018

2017

De feestdagen zien er voor William en Kate, maar ook voor de rest van de koninklijke familie, dit jaar heel anders naar uit. Deze periode van het jaar wordt meestal door de familie gespendeerd op het landgoed van Queen Elizabeth in Norfolk, maar de koningin heeft besloten om kerst ‘stil’ te vieren in Windsor. Hoe William en Kate van plan zijn de feestdagen door te brengen, is nog niet bekend.

Beeld: Brunopress