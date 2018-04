William en Kate vieren hun zevende huwelijksjaar met een mooie terugblik

Het is een feestelijke maand voor prins William en zijn vrouw Kate: naast de geboorte van hun zoontje was er gister nóg een reden voor een feestje. Het koppel vierde zondag namelijk hun zevende huwelijksjaar.

Speciaal voor de gelegenheid plaatste het Britse koningshuis een mooie terugblik op hun officiële Instagram-account.

Terugblik

Op het kiekje is te zien hoe William en Kate op 29 april 2011 na hun huwelijksvoltrekking wegrijden in een cabriolet. ‘Vandaag is het precies zeven jaar geleden’, staat er bij de foto. ‘Bedankt voor alle lieve berichtjes en felicitaties aan de hertog en hertogin!’

Grootse gebeurtenis

De huwelijksdag van het koninklijke koppel was destijds een grote gebeurtenis. Meer dan 600.000 mensen stonden langs de route die de koets aflegde van de Westminister Abbey naar Buckingham Palace, en wereldwijd volgden ongeveer twee miljard mensen het spektakel via de televisie.

Het begin

William en Kate leerden elkaar in 2001 kennen tijdens hun studie aan de universiteit van het Schotse St. Andrews. Kate had al een relatie op het moment dat William haar huisgenoot werd, maar die strandde twee jaar later, waarna de vonk tussen haar en de prins alsnog oversloeg.

Verloving

In oktober 2010 maakte het stel hun verloving bekend. De prins vroeg Kate ten huwelijk tijdens een vakantie in Kenia. Ze trouwden vervolgens op 29 april 2011. De dienst werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, en de bisschop van Londen, Richard Chartres. Namens Nederland waren Willem-Alexander en Máxima bij de huwelijksvoltrekking aanwezig.

