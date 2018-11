Prins William en prins Harry vertellen openhartig over prins Charles als vader

Prins Charles viert op 14 november zijn zeventigste verjaardag. Speciaal voor deze bijzondere verjaardag is er een documentaire gemaakt over het leven van de prins. In de documentaire vertellen ook zoons William en Harry over hun vader.

Prins William en Prins Harry maken in het interview duidelijk dat hun vader heel hard werkt. Zo zou Charles altijd pas laat eten en vervolgens na het diner weer naar zijn werkkamer gaan om verder te gaan. “Hij valt soms zelfs aan zijn bureau in slaap. Met het papier aan zijn gezicht geplakt”, zegt Harry in de documentaire. Zijn zoons vinden dan ook dat hij wel wat minder hard mag werken.

Kleinkinderen

William vertelt ook dat hij het fijn zou vinden als zijn vader meer tijd vrijmaakt voor zijn kleinkinderen George, Charlotte en Louis. Dat probeert hij hem ook duidelijk te maken: “Ik denk dat hij de tijd wel heeft, maar het zou fijn zijn als hij neer tijd aan zijn kleinkinderen besteedt.” Ook Harry bevestigt dat: “Hij moet echt rustiger aan gaan doen”, zegt hij. “Geloof mij, die man stopt nooit!”

Bruiloft

Harry wil in de documentaire duidelijk maken dat hij het heel bijzonder vond dat zijn vader tijdens hun bruiloft met Meghan naar het altaar liep. “Hij zei meteen: ‘ja natuurlijk doe ik alles om jullie te steunen.’ Ik was ontzettend dankbaar dat hij dit voor ons heeft gedaan.” Camilla vertelt daar ook over in de documentaire: “In de kerk kreeg ik niet mee dat Harry Charles bedankte, maar toen ik later terugzag dat hij zei: ‘bedankt, pap’, was ik erg ontroerd.”

Prins William over zijn vader Charles: Geloof me, die man stopt nooit https://t.co/OpvRUKdtCI pic.twitter.com/gn7fO9v4u3 — Eindhovens Dagblad (@ED_nieuwsfeed) 8 november 2018

Bron: AD.nl. Beeld: Getty.