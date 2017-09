Prins William verklapt iets over de datum waarop Kate uitgerekend is

Drie weken geleden maakte het Britse koningshuis bekend dat prins William en Kate hun derde kindje verwachten. Hoe lang Kate al zwanger is, is niet bekend. Maar William leek vandaag toch iets te verklappen.

Vandaag was William op bezoek in Oost-Londen en daar lijkt hij meer informatie over de zwangerschap te hebben gegeven. Bij de bekendmaking werd niet verteld hoe lang Kate al zwanger is, maar veel mensen gingen er wel vanuit dat ze zouden hebben gewacht tot 3 maanden. Toch kwamen er ook berichten dat het minder lang zou zijn en het al bekend is gemaakt omdat Kate zich niet goed voelde.

Verloskundige

Vandaag sprak William met een vrouw die studeert om verloskundige te worden en zei tegen haar: “Veel succes met de verloskunde, ik zie je waarschijnlijk eerder dan je denkt.” Dat hoeft niet echt iets te betekenen, maar de Britse pers is er van overtuigd dat William hiermee hint op het feit dat zijn vrouw eerder is uitgerekend dan iedereen denkt. Wij vragen ons dan wel meteen af: waar is die babybuik? Misschien weet Kate die wel al weken heel slim te verbergen…

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Getty.