William en Kate delen nieuwe gezinsfoto’s met een wel heel bijzondere gast

Prins William en Kate Middleton hebben nieuwe gezinsfoto’s met de wereld gedeeld. Daarop stelen niet zij of de kinderen de show, maar een heel bijzondere gast.

Een tv-beroemdheid, die een net zo bijzonder cadeautje voor prins George had.

De 94-jarige bioloog en tv-presentator David Attenborough streek op Kensington Palace neer. In de tuin van het paleis van William en Kate kreeg prins William een privé-screening van Attenboroughs nieuwste film David Attenborough: A Life On Our Planet te zien. De bofkont. De wereldberoemde natuurdocumentairepresentator heeft namelijk niet voor niets een boel tv-prijzen gewonnen, waaronder drie Emmy Awards. “Ze delen een passie voor het beschermen van de natuur en steunen elkaar in hun missie om de grootste milieuproblemen van onze wereld aan te pakken”, zo meldt Kensington Palace.

