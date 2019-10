William en Kate hadden al een 'huwelijkspact' vóórdat ze getrouwd waren

Prins William en Kate Middleton hadden 4 jaar voordat ze in het huwelijksbootje stapten al een ‘huwelijkspact’ gesloten.

De twee wisten blijkbaar al die tijd al dat ze voor elkaar gemaakt waren.

Verloving

Het stel was 8 jaar samen toen William in oktober 2010 Kate ten huwelijk vroeg tijdens een vakantie in Kenia. Voor het aanzoek gebruikte hij de verlovingsring van zijn moeder, prinses Diana. Ongeveer een halfjaar later trouwde het verliefde koppel.

Geheim pact

Eerder dit jaar vierden William en Kate hun 8-jarig huwelijk. Koninklijk expert Katie Nicholl onthulde in haar koninklijke biografie Kate: the future queen dat William en Kate toen ze jong waren al een geheim huwelijkspact hadden gesloten voor hun toekomst.

Tijdelijke breuk

Hierin stonden regels wat betreft hun relatie. Zo spraken ze samen af: ‘Als we 40 zijn en nog niet met iemand anders getrouwd zijn, dan zoeken we elkaar weer op’ en ‘Laten we ons niet zo druk maken en elkaar beloven dat we samen eindigen’. Het pact is rond 2007 gesloten, kort na de tijdelijke breuk tussen de hertog en hertogin van Cambridge. Je weet pas wat je mist als het er niet is, zullen we maar zeggen.

Vakantie

Het koppel ging toen op vakantie naar het eiland Desroches op de Seychellen in Afrika om wat tijd samen door te brengen. Daar hebben ze het pact gesloten en beloofden ze elkaar dat ze er alles aan zouden doen om de relatie stand te houden. “Voor de allereerste keer spraken ze serieus over het huwelijk, en met de oceaan voor hen en onder de nachtelijke hemel maakten ze alvast een huwelijkspact voor de toekomst”, legt Nicholl uit.

Dít deed Kate Middleton toen zij en William kortstondig uit elkaar waren in 2007:

Bron: Red Online UK. Beeld: ANP