Waarom prins William niet naast Kate zat bij de verjaardagsviering van queen Elizabeth

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Trooping the Colour plaats: een militaire parade die in het teken staat van de verjaardag van Queen Elizabeth. Hoewel het evenement hartstikke goed verliep, viel de oplettende kijker wel één ding op: in tegenstelling tot Meghan Markle, die naast echtgenoot prins Harry zat, zat Kate Middleton niet naast háár man William in de koets.

En Kate was niet de enige die het zonder haar man moest doen: ook Camilla reed zonder prins Charles voorbij. Newlyweds prins Harry en Meghan zaten gewoon bij elkaar in de koets, maar prins William en zijn vader Charles waren op het eerste oog nergens te bekennen.

Speciale uniformen

Toch reden ze gewoon mee in de parade. Vader en zoon huppelden namelijk samen met prinses Anne en prins Andrew op een paard achter de koets van Elizabeth aan. De vier waren vrijwel onherkenbaar in hun uniform van het Britse leger, maar ze zijn het wel degelijk.

Kolonels

Dat de vier niet meereden in één van de koetsen, heeft een reden. William, Charles, Anne en Edward hebben namelijk ceremoniële rollen als kolonels van de Household Division, een divisie van het Britse leger die alleen bestaat uit elitenamen.

Prins Harry

De rangen van prins William en prins Charles zijn dusdanig hoog, dat zij de eer krijgen om mee te rijden als onderdeel van de Household Division. Hoewel prins Harry ook verschillende militaire rangen heeft, zijn die nog niet belangrijk genoeg om zich bij zijn vader, broer, oom en tante te mogen voegen. Daarom mocht Harry lekker naast Meghan blijven zitten.

Koningin Elizabeth

Leuk detail: ook koningin Elizabeth hobbelde vroeger gewoon te paard mee tijdens de parade, maar heeft de laatste jaren gekozen voor een comfortabeler vervoersmiddel. En wat wil je, de vrouw is inmiddels al 92 jaar!

