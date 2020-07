Prins George is jarig en viert dat met déze leuke foto

Hoera! Prins George viert woensdag zijn 7e verjaardag en dat wordt op gevierd met een hele lieve, nieuwe foto van de Britse prins.

Het kiekje is wederom genomen door zijn moeder Kate (38), de hertogin van Cambridge, die haar zoon vrolijk lachend vastlegde.

Norfolk

Het portret is genomen bij het familiehuis in Norfolk, waar het koninklijke gezin hun zomer doorbrengt. Prins George kan zijn verjaardag vieren met een paar mensen, in tegenstelling tot zijn zusje prinses Charlotte (5) en prins Louis (2), die hun verjaardag beiden tijdens de lockdown moesten vieren.