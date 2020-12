Afgelopen dinsdag zagen we hoe Janny als eerste de finale van Het perfecte plaatje moest verlaten. Toch had de uitslag van die aflevering er heel anders uit kunnen zien volgens jurylid William Rutten.

Het tweeluik dat Janny maakte op Vlieland en haar humoristische foto van spiderman op het strand, waren helaas niet genoeg voor de laatste ronde van Het perfecte plaatje. Dinsdag moest zij helaas het programma verlaten. Dat zorgde voor veel ophef op Twitter. Sommige kijkers noemden het namelijk ‘kansloos’ dat Janny überhaupt door was naar de finale. Volgens een aantal twitteraars voegde het niets toe dat Janny naar Vlieland afreisde, omdat ze sowieso niet bij de laatste twee zou horen.

William Rutten laat nu van zich horen. Hij reageert op alle ophef rondom Janny en vertelt hoe hij dit ziet. “Ik heb afgelopen nacht even wat reacties zitten lezen op het internet over de uitslag van Het perfecte plaatje (had ik niet moeten doen, ik weet het…) maar ik wil er toch wel even op reageren”, opent hij zijn bericht op Instagram. “Ik las vrij vaak dat Janny kansloos was in deze finale opdracht en dat het daarom niks toevoegde aangezien ze een week eerder ook niet gewonnen had. Nou daar ben ik het dus helemaal niet mee eens! Janny had wel degelijk in het tweede deel van de finale kunnen staan als zij andere keuzes had gemaakt!”

Andere foto’s

Volgens het jurylid zelf had Janny dus heel goed bij de laatste twee deelnemers kunnen zitten. Ze had namelijk wel degelijk beelden geschoten die de jury heel bijzonder vonden. “Ze had veel betere macro foto’s, en de foto van de vacht van het paard was gewoon een kunstwerk!”, zegt William daarover. Als haar tweeluik die foto had bevat, had ze een vele hogere score kunnen behalen.

Spiderman

Bij de tekst plaatst William Rutten een foto die Janny schoot tijdens de superhelden-shoot. Hierop is een oude visser op een boot te zien, die een spidermanmasker vasthoudt. “Ook deze foto van Spider-Man was sterker dan die ze had ingeleverd! Had ze andere keuzes gemaakt dan had ze misschien wel verder kunnen komen!”, zegt William over het beeld.

Verkeerde keuzes

Keer op keer zegt William dat hij dit ziet gebeuren. “Elk seizoen gaan er kandidaten uit door verkeerde keuzes maken, dat is inmiddels een vast onderwerp geworden.” Volgens de vakfotograaf is dat niet alleen iets wat in het programma veel voorkomt, ook in het echte leven valt of staat een fotografie carrière bij het maken van de juiste keuze. “Het is een situatie waar elke fotograaf mee moet dealen op dagelijkse basis: welke is nou echt de beste? Vaak jaren later als ik door oude beelden ga zie ik dat er betere opties waren of is mijn smaak veranderd. En juist daarom is het mooi om te zien dat een verkeerde keuze ook slecht kan uitpakken, want doe je dat als professional dan kunnen de consequenties ook zo zijn dat je opdrachtgever denkt ‘nou de volgende keer bellen we maar iemand anders’.”

Lieve woorden

Een wijze les dus. William sluit zijn bericht af met lieve woorden over Janny. “Dank voor je geweldige bijdrage dit seizoen Janny, voor je vele “perfecte plaatjes”. We zijn allemaal van je gaan houden om wie je bent en wat je uitstraalt, en wat een doorzetter!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door William Rutten (@williamrutten)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.