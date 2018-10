Oud-premier Wim Kok op 80-jarige leeftijd overleden

Tussen 1994-2002 gaf hij leiding aan ons land: en hoe. Oud-premier Wim Kok (80) is niet meer.

Hij was al lange tijd ziek.

In alle functies die hij had in zijn leven werd hij gezien als een man met groot gezag. In 1994 werd Kok minister-president van het eerste kabinet zonder christen-democraten in driekwart eeuw. Hij zorgde voor een grote economische groei in ons land. Hij werkte ook nog voor Shell en ING. Uiteindelijk stapte hij zelf op uit de politiek, in 2002. Dit omdat hij de verantwoordelijkheid nam voor het drama in Srebrenica, zeven jaar eerder.

Wim in 1979, toen hij nog voor de FNV werkte:

Bron & Beeld: ANP