Wimbledon-winnares op 49-jarige leeftijd overleden

De Tsjechische toptennisster Jana Novotna is overleden. Veel te jong: ze is 49 jaar geworden.

Afgelopen zaterdag stierf Jana aan de gevolgen van kanker. Ze overleed in het bijzijn van haar familie, laat tennisbond WTC weten.

Tennissen aan de top

Novotna won in 1998 Wimbledon. Verder won ze in haar tenniscarrière 24 toernooien. En dat was alleen al in het enkelspel: met dubbelen wist ze maar liefst 76 overwinningen in haar zak te steken, waaronder 16 grandslamtitels.

Bron: Telegraph. Beeld: ANP