Iedere dag wakker worden met een geweldige open blik zonder mascara, wimperkrultang of nepwimpers? Dat klonk Libelle’s Coks als muziek in de oren. Zij probeerde een wimperlift.

De beautywereld heeft voor mij weinig geheimen, maar van een wimperlift had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Zo rond de feestdagen of bij grote gebeurtenissen laat ik weleens wimperextensions zetten, maar die zijn vaak zo ontzettend duur, zien er soms onnatuurlijk uit en blijven bovendien niet erg lang zitten.

Wat is er dan fijner dan een alternatief waar geen nepwimper of extension aan te pas komt? Dat idee sprak me wel aan: een paar weken mijn mascara en wimpelkrultang opzij leggen omdat je die gewoonweg niet nodig hebt. En dat allemaal met je eigen wimpers als basis.

Op zoek naar de beste schoonheidssalon

Ik koos ervoor om mijn wimperlift te laten zetten bij Studio 7 Days in Amsterdam. Waarom? De salon is door beauty-boekingsplatform Treatwell verkozen tot een van de beste salons van 2017, dus voor mij reden genoeg om me daar onder handen te laten nemen.

En ik heb zeker geen spijt. In de video kun je zien wat het resultaat is van de wimperlift en ik verklap alvast: het is gewoonweg echt te gek. Dit ga ik vaker doen.

