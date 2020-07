Winnen: 5x het kinderboek ‘Papa Draak wordt niet meer beter’

Drie jaar geleden hoorde Sacha’s man Anjo dat hij de dodelijke spierziekte ALS heeft. Anderhalf jaar later kreeg Sacha de diagnose MS. Voor haar kinderen Ravi en Niva schreef Sacha het boek Papa Draak wordt niet meer beter.

Papa Draak wordt niet meer beter is een liefdevol en troostrijk prentenboek voor peuters en kleuters over een zieke ouder en afscheid nemen. In dit boek wordt op een eerlijke manier over ziekte, de dood en rouw verteld. Een kleurrijk verhaal waarin ondanks het zware onderwerp ruimte is voor humor, iets wat Sacha zelf niet konden vinden voor haar kinderen. “In alle boekjes die ik tegenkwam, betekende de dood het einde. Terwijl een gezin na het overlijden van een ouder natuurlijk gewoon doorgaat”, vertelt ze daarover in gesprek met Libelle.

Het verhaal

Papa Draak leert Drakie vliegen, vuurspuwen en nog veel meer. Maar op een dag wordt papa Draak ziek. Zo ziek, dat hij niet meer beter kan worden. Drakie, haar grote broer Vonk en mama Draak zijn erg verdrietig, maar ze proberen papa Draak zo veel mogelijk te helpen. Papa krijgt zijvleugels, zodat hij toch nog een tijdje kan vliegen. Tot zelfs dat niet meer kan en ze door moeten zonder papa Draak.

