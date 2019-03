Een kans uit duizenden: win een meet & greet met Michelle Obama

Voormalig first lady van de Verenigde Staten, Michelle Obama, komt naar Nederland om te spreken over haar autobiografie Becoming. En jij kunt daarbij zijn! We mogen namelijk 2 vrijkaartjes voor de show op woensdag 17 april in ZiggoDome in Amsterdam weggeven, en de winnaars krijgen ook een meet & greet met Michelle.

Michelle Obama is één van de meest iconische vrouwen van onze tijd en een krachtig rolmodel voor vrouwen en meisjes. Tijdens de show in Amsterdam gaat zij vertellen over haar jeugd in Chicago, maar ook over de zorg voor haar gezin in combinatie met het leven als zakenvrouw. Al haar levenservaringen en de gebeurtenissen die haar gevormd hebben, geeft zij bloot.

“Ik ben gevleid door alle reacties op de tour tot nu toe en de gigantische belangstelling van zoveel gemeenschappen die we dit jaar niet hebben kunnen bezoeken. Daarom ben ik zo blij dat we deze gesprekken kunnen uitbreiden en ze kunnen brengen naar nieuwe plekken en een nog groter publiek. Ik kan niet wachten om de discussies voort te zetten die zo veel voor mij, en hopelijk ook anderen, hebben betekend,” aldus Michelle Obama.

Beeld: ANP