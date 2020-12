In Windsor Castle is het al Kerstmis. Het kasteel, waar de Queen en de hertog van Edinburgh dit jaar Kerstmis vieren, is versierd met slingers, lichtjes en een kerstboom van ruim zes meter. Het ziet er zoals elk jaar weer prachtig uit. Delen van het kasteel zijn nu tijdelijk open voor het publiek.

Konden we maar een vliegticket naar het Verenigd Koninkrijk boeken, want bezoekers kunnen de torenhoge kerstboom en alle adembenemende versieringen vanaf woensdagmiddag in Windsor Castle bewonderen. Ter gelegenheid van George IV’s tweehonderdste verjaardag is er ook een speciale dining room-display die is gedekt met het allermooiste servies.

Rustige Kerstmis

Queen Elizabeth brengt de feestdagen normaal gesproken door in Sandringham, maar vanwege de coronapandemie gaat dat dit jaar niet door. De familie kwam traditiegetrouwd altijd samen voor een lunch in Buckingham Palace en ging daarna naar het landgoed Sandringham. “Gekeken naar alle adviezen hebben de koningin en de hertog van Edinburgh besloten dat ze Kerstmis dit jaar rustig vieren op Windsor Castle”, laat een woordvoerder weten. Het is de eerste keer sinds 1949 dat de Queen Kerstmis doorbrengt zonder haar kinderen.