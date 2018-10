Déze winkelketen verkoopt vandaag alles voor 1 euro

De van oorsprong Deense winkelketen Flying Tiger viert feest: de winkel is vandaag tien jaar in Nederland gevestigd. Dat doet het bedrijf door alle producten voor slechts een euro aan te bieden.

In oktober 2008 opende Flying Tiger de eerste winkel in Arnhem en ‘dit was het begin van een snelle groei van de keten’. Het budget winkelketen heeft inmiddels 23 winkels in Nederland.

Dertig landen

Flying Tiger Copenhagen werd in 1988 geopend in het centrum van Deense hoofdstad. Vandaag de dag telt de keten 955 filialen in dertig landen.

Bron: AD.nl