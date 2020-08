Slecht nieuws voor winkeliers: straten met mondkapjesplicht uitgestorven

Sinds enige tijd geldt er in bepaalde Rotterdamse en Amsterdamse winkelstraten en andere drukke plekken een mondkapjesplicht, om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregel is echter niet gunstig voor de betreffende winkeliers, want de straten blijven sindsdien uitgestorven.

Dat meldt NOS vrijdagochtend.

De drukte in de grote Nederlandse steden nam de afgelopen weken al iets af. De reden was de aanhoudende hittegolf waar Nederland onder gebogen ging. Maar op plekken waar óók nog eens een mondkapjesplicht geldt, was het helemaal stil op straat. Dat concludeert adviesbureau RMC.

Mondkapjesplicht

De Rotterdamse Lijnbaan trok sinds de ingang van de nieuwe corona-maatregelen 31,5 procent minder bezoekers en de Kalverstraat in Amsterdam 32,1 procent minder passanten dan voor de mondkapjesplicht. In Utrecht, waar je geen mondkapje hoeft te dragen in de winkelstraten, werden veel meer bezoekers en dagjesmensen gezien.

Oneerlijke concurrentie

En dat zorgt voor oneerlijke concurrentie, zo vindt Rotterdamse winkeleigenaar de Bruin. Hij vertelt aan NOS: “Ik vind niet dat je het ene gebied wel en de ander geen mondkapjesverplichting kunt geven. Zeker niet in de Randstad waar steden dicht bij elkaar zitten. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie, want mensen rijden gewoon een stukje door en zijn dan in een stad waar ze zonder kapje kunnen winkelen.”

Winkelstraat versus internet

Analist Gertjan Slob van onderzoeksbureau Locatus snapt deze frustratie, maar vindt het een logisch gevolg van deze opgelegde maatregel. “Als je bij de ene plek belemmeringen opwerpt en tien minuten verder zijn die belemmeringen er niet, dan is dat aannemelijk. Dat is vervelend voor ondernemers op bepaalde plekken, maar dit gebeurt meer in de coronacrisis: denk aan de winkelstraat versus het internet.”

Experiment

De mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam geldt sinds 5 augustus voor personen vanaf 13 jaar in de drukke winkelstraten van de betreffende Nederlandse steden. Deze mondkapjesplicht is een experiment en loopt tot en met 31 augustus. Daarna wordt geëvalueerd om te kijken of het iets voor heel het land is. Wie geen mondkapje draagt op bovengenoemde plekken kan een boete riskeren. Deze boete bedraagt 95 euro.

Bron: NOS. Beeld: iStock