Dit is de winnaar van 'Dancing with the stars' 2019

Het was een bewogen seizoen van Dancing with the stars. Van verbijstering toen Tooske Ragas eruit vloog tot commotie over de deelname van Bibian Mentel.

Zaterdagavond 26 oktober is er dan eindelijk een winnaar uit de bus gekomen. Tromgeroffel…

Samantha Steenwijk

Anouk Hoogendijk, Barrie Stevens, Bibian Mentel en Samantha Steenwijk namen het in de finale tegen elkaar op. Samantha Steenwijk is er uiteindelijk met de Glitterbol Trofee vandoor gegaan. Ze danste samen met haar danspartner Marcus van Teijlingen de Pasa Doble.

De show must go on

Samantha Steenwijk heeft zich kranig door de de finale van Dancing with the Stars gedanst. Het was spannend of ze kon optreden in de finale omdat haar teen bij de repetities uit de kom was geschoten. Na de Pasa Doble die ze samen met haar partner danste, erkende ze dat ze veel pijn had. “Maar de show must go on”, zei ze dapper. De voet van Samantha was flink ingepakt. Over het gips had ze een speciale grote schoen aan. Die leek haar niet te hinderen tijdens de danspassen.

Vlak voordat de jury zijn oordeel gaf, moest Samantha een beetje huilen. Ze vertelde dat ze per se aan de finale mee wilde doen, ondanks haar blessure. “Ik heb hier zo naar toe geleefd”, zei ze snikkend

Ook Bibian Mentel zorgde met haar optredens voor tranen. De jury roemde haar vanwege haar veerkracht. Eerder deze week kreeg Bibian slecht nieuws over haar gezondheid.

Barry Stevens was de pechvogel van de avond. Tijdens de laatste dans verloor hij zijn bril. Zijn welbekende motto ‘vooral doorgaan’ kwam nu voor hemzelf van pas. Barry danste dapper door, ook al had hij moeite met zijn zicht.

