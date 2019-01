Dit is de winnaar van 'De Slimste Mens' 2019

Na een bloedstollende finaleweek, werd vrijdagavond voor het laatst gestreden om de titel van De Slimste Mens 2019. En die is gewonnen door…

Peter Hein van Mulligen!

Arjan Postma

De 45-jarige hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek won in de finale-aflevering van schaatser Mark Tuitert en boswachter Arjan Postma. De laatstgenoemde is tweede geworden. Roelof de Vries, die in 2018 De Slimste Mens werd, reikte de wisselbokaal aan hem uit.

‘Dit gaat mis’

‘Schitterend’, noemde Peter Hein zijn winst. “Ik dacht nog bij de eerste aflevering: dit gaat helemaal mis. Wat zijn die kandidaten goed. Maar het is helemaal goed gekomen.” Of ‘ie nu naast z’n schoenen gaat lopen als slimste mens? “Iedereen in mijn omgeving zegt dat ik niet te arrogant moet worden als ik win. Maar ik vertrouw erop dat mijn familie en collega’s mij op mijn plek houden”, grapte ‘ie.

Na 6 weken hebben we een winnaar! Peter Hein van Mulligen is De slimste mens, gefeliciteerd 🎉 @phvmulligen @marktuitert #deslimstemens pic.twitter.com/LbU23Zdta8 — DeslimstemensNL (@DeslimstemensNL) 18 januari 2019

Je kunt De Slimste Mens hier terugkijken.

Bron: De Slimste Mens (KRO-NCVR). Beeld: KRO-NCVR