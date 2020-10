Dit programma is de grote winnaar van de Gouden Televizier-Ring 2020

Donderdagavond werd in het koninklijk Theater Carré de 55e Gouden Televizier-Ring uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

De drie genomineerde programma’s waren Beste zangers, Nick, Simon & Kees: Homeward Bound en Over mijn lijk. Maar wie is de grote winnaar?

Winnaar Gouden Televizier-Ring 2020

De winnaar van de Gouden Televizier-Ring 2020 is geworden… Over mijn lijk. Zij ontvingen de meeste stemmen en mogen daarom de 55e Gouden Televizier-Ring mee naar huis nemen.

Over mijn lijk wint de Gouden Televizier-Ring

In Over mijn lijk wordt voor langere tijd een vijftal ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd. De kijker krijgt hierbij een kijkje in het leven van deze jongeren, die nog zo veel mogelijk van hun leven willen genieten. Laatste wensen gaan in vervulling, uitstapjes en verre reizen worden gemaakt, maar er worden ook openhartige, soms moeilijke gesprekken gevoerd over ziek zijn, de dood en harde beslissingen zoals euthanasie. Ook hoe het vrienden en familieleden vergaat komt onder de aandacht. Een prachtig en ontroerend programma en de terechte winnaar van de 55e Gouden Televizier-Ring. Presentator Tim Hofman nam de prijs met trots in ontvangst.

Beste zangers

In het twaalfde seizoen van Beste zangers reisden deelnemers Ruben Annink, Samantha Steenwijk, Emma Heesters, Rolf Sanchez, Floor Jansen, Tim Akkerman en Henk Poort mee met presentator Jan Smit naar het zonnige Ibiza om elkaars muziek ten gehore te brengen. Wat ons betreft is Beste zangers het mooiste muziekprogramma van Nederland, maar helaas mogen ze ook dit jaar de mooiste televisieprijs van Nederland niet mee naar huis nemen.

Nick, Simon & Kees: Homeward Bound

Voor het programma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound zagen we de vrienden tijdens het maken van een documentaire over hun muzikale inspiratiebronnen Simon & Garfunkel. Ze reisden daarvoor af naar de stad waar de muziekcarrière van het jaren 60-duo begon: New York. In dit programma konden we niet alleen genieten van de mooie reis die het trio maakte, maar ook van de prachtige liedjes die Nick en Simon keer op keer lieten horen. En natuurlijk was de Volendamse humor van de drie heren ook een goede reden om elke week weer te willen kijken. Helaas leverde het programma donderdagavond geen prijs op.

Bron: AVROTROS. Beeld: AVROTROS, BNNVARA