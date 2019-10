Dit is de winnaar van de Gouden Televizier-Ring 2019

Heel bekend Nederland was woensdagavond in Amsterdam te vinden voor de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring 2019. De kijkers kregen de eer om te kiezen wat zij het leukste programma van het afgelopen jaar vonden.

Expeditie Robinson, Chateau Meiland en Beste Zangers maakten woensdagavond kans op de grootste televisieprijs van Nederland. Jan Smit zat met een aantal kandidaten uit de Beste Zangers in de zaal, Nicolette Kluijver en Dennis Weening hoopten opnieuw dat zij deze keer de prijs wél zouden winnen en de familie Meiland vloog speciaal naar Nederland voor deze bijzondere avond.

Wat goéééd

En de winnaar is… Chateau Meiland! Met kijkcijferrecord op kijkcijferrecord is Chateau Meiland een van populairste programma’s van dit moment. Het kon dan ook bijna niet anders dat de familie Meiland de Televizier-Ring dit jaar in ontvangst zou mogen nemen. Martien opende zijn speech natuurlijk met zijn beroemde: “Wat goéééd!” Hij noemde daarnaast het hele productieteam en ook SBS werd in het zonnetje gezet omdat zij de enige waren die in het programma geloofde. Bescheiden als hij is, zei Martien vervolgens dat zij ervoor hebben gezorgd dat SBS weer helemaal terug is. En toen stond ze natuurlijk nog maar één ding te wachten: wijnen, wijnen, wijnen!

Beeld: ANP.