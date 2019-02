Het bakken is klaar: dít is de winnaar van Heel Holland Bakt

Feest in de tent: de winnaar van de zesde editie van Heel Holland Bakt is zojuist bekendgemaakt.

En wat een blijdschap: de 29-jarige Anna is de winnaar van dit seizoen van het populaire programma van Omroep MAX. Ze liet daarmee Maroeska en Nicole achter zich.

Applaus

Het spektakelstuk van Anna gaf onder andere de doorslag. De technische opdracht, een grote macaron maken, won Nicole nog. Maar haar finale-taart mocht er zijn. Wat een prachtige ‘gravity-taart’ van de korporaal – met Turkse tulpen, een mooie verwijzing naar haar roots. “Je marcheerde recht op je doel af”, zegt presentator André van Duin nog pakkend, met een knipoog. “De smaken harmoniëren met elkaar”, zei jurylid Janny over haar tulpenspektakel. “De smaken vechten niet met elkaar. Dat vind ik heel prettig”, vond Robèrt.

En daar was het verlossende woord van André. “Een droom die uitkomt”, aldus de winnares. Juryleden meesterpatissier Robèrt van Beckhoven en culinair publiciste Janny van der Heijden waren het eens: zij heeft constant, week na week, het beste werk geleverd in de o zo geliefde tent, die we nu weer een heel jaar moeten missen.

Anna brengt een ode aan de tulp – mooi om zo je roots (Nederlands/Turks) in de etalage te zetten.

Juist in dit roerige tijdsbestek over afkomst is dat een mooi statement! Sympathieke en terechte winnares. #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/eEoGiTOJGj — Elsschot🇪🇺🇳🇱 (@marcelbar8) 3 februari 2019

En ook haar eerdere taart in de finale was prachtig:

Het moment van de ontknoping:

Niet alleen een geweldige bakker, maar Anna was ook degene die bij #heelhollandbakt altijd haar conculega’s hielp. Maakte haar helemaal leuk. #hhb #teamanna pic.twitter.com/BzA1XLCmVp — Hans Damen (@hansdamen) 3 februari 2019

En natuurlijk krijgt ze een welverdiende knuffel van publiekslieveling Cas:

Beeld: Omroep MAX