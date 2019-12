Dít is de winnaar van 'Het perfecte plaatje' 2019

Het vierde seizoen van Het perfecte plaatje zit er weer op en wat was het een bloedstollende finale.

Maar er kan er maar één de beste zijn: wie heeft hét perfecte plaatje weten te schieten?

Oman

Kees Tol en Jamie Westland namen het in de finale tegen elkaar op en reisden af naar Oman. De eerste opdracht was het maken van een karakteristiek portretfoto van een Omani die de ongekende gastvrijheid weergeeft. Vervolgens gingen Kees en Jamie naar de geitjesmarkt om een serie van 2 foto’s te maken en als laatste moest het tweetal een drieluik maken in de woestijn van Oman.

Moeilijke keuze

Het was een moeilijke keuze voor juryleden William Rutten en Cynthia Boll. Maar de jury noemde de foto’s van Jamie’s drieluik van de woestijn in Oman zelfs ‘perfect’. Kortom: Jamie Westland is de winnaar van Het perfecte plaatje 2019.

