De finale zit erop: dít is 'The Voice of Holland' van 2019

Vrijdagavond was de finale van alweer het 9e seizoen van The Voice of Holland. De artiesten in spé zongen hun állerlaatste liedjes in het tv-programma.

Degenen die het tot de laatste aflevering hebben geschopt, zijn Dennis en Patricia van team Waylon, Menno van team Ali B en de band Navarone van team Anouk. Dit was het eerste jaar dat je er een band meedeed. Alleen team Lil’ Kleine had geen finalist in zijn team.

Duetten

Menno trapte de show af met het liedje ‘Make it rain’, wat hij ook tijdens zijn auditie zong. Er werden deze aflevering ook veel duetten gezongen. Zo zong Dennis samen met Engelse singer-songwriter James Morrison ‘You give my something’ en deelde Patrica het podium met coach Waylon. Navarone zong samen met voormaling Voice-deelneemster Shirma Rouse en Menno mocht met de Australische Guy Sebastian ‘Before I go’ zingen.

And the winner is…

Het publiek kon stemmen op hun favoriete finalist. De eerste finalist die tussentijds afviel, was Menno. De anderen mochten vervolgens hun solo ten gehore brengen. En daarna was het toch echt tijd voor de uitslag. De winnaar van de felbegeerde titel ‘The Voice of Holland’ 2019 is Dennis. Hij wint hiermee een platencontract, een clipopname in Zuid-Afrika én een bedrag van €50.000.

Bron: The Voice of Holland. Beeld: ANP