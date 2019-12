Dít is de verrassende winnaar van Expeditie Robinson 2019

Het twintigste seizoen van Expeditie Robinson zit er na al die weken op. De winnaar is bekend, het spel is gespeeld.

En wat was het een spannende finale.

Shary-An, Eva en Hugo streden om dé titel van dit jaar. De proef bestond uit emmers met water naar boven halen terwijl de deelnemers op een hoge paal stonden. Daarna moesten ze met een bootje naar een vlot varen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Door de stroming dreven ze erg af. Op het vlot moest er een puzzel worden opgelost.

Daarna kregen de drie een cijferslot mee waarmee ze op een andere locatie kogels kregen om mee te vuren. Wie als eerste twee doelwitten raakt, wint. Hugo mag het als eerste proberen en lijkt dus een grote voorsprong te hebben. Maar dan… Zijn de kogels van Hugo op. En dan is hij klaar. Hij mag niet meer. Het is nu aan Eva en Shary-An. Eva is als eerste boven, maar mist ook en ook haar munitie is op. Dan besluit Nicolette dat het een ‘shoot-out’ wordt tussen Eva en Hugo.

Omdat het weer zó slecht is, moet de finale een dag later verder worden gespeeld. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Eva en Hugo krijgen beiden 42 kogels. Wie als eerste scoort, wint de expeditie. Maar er wordt gemist, en nog meer gemist… Nicolette heeft het al gezegd: als beiden alles missen, wint Hugo, omdat hij als eerste 1 van de doelwitten heeft geraakt. En ja… Eva mist ook haar laatste kogel.

Hugo is dé winnaar van Expeditie Robinson 2019! Gefeliciteerd, Hugo!

Beeld: ANP