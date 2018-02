Dít is de winnaar van The Voice of Holland 2018

Vanavond vond de grote finale van The Voice of Holland 2018 plaats. Jim, Demi, Nienke en Samantha namen het tegen elkaar op en déze artiest ging met de titel naar huis.

Na een spannende finale waarin de tussenstand steeds veranderde, was daar eindelijk de uitslag: Jim mag zich dit jaar ‘The Voice of Holland’ noemen. De hele avond was hij op basis van de stemmen zeker van zijn plek in de finale en uiteindelijk kreeg hij dus zelfs de meeste stemmen. Het was een emotionele avond. Niet alleen door de spanning, maar ook door het emotionele moment toen hij zijn broer, die in Canada woont, kon spreken via een liveverbinding.

Vincent

Jim zong tijdens de finale opnieuw het nummer ‘Vincent’. Dat optreden leverde hem een aantal weken geleden vier 10’en op en in de finale heeft hij er misschien wel zijn overwinning aan te danken.

Het is niet zo lang geleden dat hij dit nummer vertolkte, maar @JimvdZee zingt vanavond nogmaals het schitterende ‘Vincent’. Vind jij het dit keer weer vier 10’en waard? #TVOH #TVOHLIVE ✌🔥 pic.twitter.com/JEbVPCwXeF — The voice of Holland (@RTL_TVOH) 16 februari 2018

Beeld: ANP.