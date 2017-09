Dit zijn de winnaars van de allereerste Libelle Smaakmaker Awards

Rens Kroes, Jan & Monique des Bouvrie, Jonathan Karpathios en Silvia Dekker zijn de winnaars van de allereerste Libelle Smaakmaker Awards.

De Libelle Specials Tuin & Zo, Lekker, Gezond en Living zitten allemaal in een gloednieuw jasje en zullen vaker verschijnen. Om dat te vieren, zijn de Libelle Smaakmaker Awards in het leven geroepen. Op 4 september zijn de awards uitgereikt aan mensen die het leven – net als Libelle – nét wat meer smaak geven.

GEZOND: Rens Kroes

In de categorie GEZOND kwam Rens Kroes als winnaar uit de bus. Het was de allereerste award die de blogster, vlogster en kookboekenschrijfster binnensleepte en daar was ze dan ook erg blij mee. Rens liet andere genomineerden Carlos Lens, Sanny Verhoeven en Johan Noorloos achter zich. “Rens Kroes maakt powerfood laagdrempelig en bereikbaar voor jong en oud. Dit multi-talent inspireert haar volgers om gezond en lekker te eten”, aldus de jury.

LIVING: Jan en Monique des Bouvrie

Een mijlpaal voor Jan en Monique des Bouvrie. Zij hadden nog niet eerder sámen een award gewonnen. Gisteren hadden ze die primeur toen ze tot winnaar werden uitgeroepen in de categorie LIVING. Volgens de jury “een duo waar heel Nederland trots op mag zijn.”

LEKKER: Jonathan Karpathios

“Culinair talent Jonathan Karpathios heeft vele fans en krijgt alom navolging met zijn pure keuken. Inspirerend voorbeeld voor iedereen die van eerlijk en echt koken houdt”, vindt de jury. Om die reden liet chefkok Jonathan Karpathios, winnaar in de categorie LEKKER, Wim Ballieu, Miljuschka Witzenhausen en Pauline Weuring achter zich.

TUIN&ZO: Silvia Dekker

Over de winnares in de categorie TUIN&ZO zegt het juryrapport: “Silvia Dekker is een aanstormend talent in de Nederlandse traditie van de grote bekende tuinontwerpers. Al haar ontwerpen smaken naar meer.”

