“Bakkers klaar? Bakken maar!” Anouk was de grote winnares van seizoen 7 van Heel Holland Bakt maar hoe gaat het eigenlijk met haar voorgangers? Werken ze nog steeds in de bakwereld?

Rutger van den Broek

De goedlachse Rutger was de allereerste winnaar van Heel Holland Bakt en dat is alweer bijna 7 jaar geleden. In die tijd is er behoorlijk wat gebeurd voor de thuisbakker uit Hilversum. Zo bracht hij maar liefst 7 bakboeken uit: Rutger bakt, Rutger bakt feestelijk, Bakbijbel, Het hartige bakboek, Koekjesbijbel, Masterclass Cake en Het makkelijke bakboeken en runt hij een succesvol bakblog. In 2019 won hij ook nog eens de Delicious Publieksprijs voor zijn boek Masterclass Cake.

Menno de Koning

Menno de Koning won in 2014 Heel Holland Bakt. Maar waar zijn eerste 2 boeken Bakken met Menno en Menno’s Superheroes kookboek als warme broodjes over de toonbank gingen en hij de afgelopen jaren een aantal keer als bakexpert werd uitgenodigd op evenementen en in shows, ging het privé de verkeerde kant op. Eind vorig jaar plaatste hij een openhartig bericht op Instagram dat hij in 2015 leed aan een depressie, angstaanvallen had en non-stop aan het huilen was. Hoewel hij zegt dat het nooit helemaal weg is, heeft hij zich herpakt door veel te sporten, de drank te laten staan en te praten met deskundigen. Inmiddels is hij nog altijd in te huren als foodexpert, maar dit werk combineert hij met een functie in de verkoopbranche.

Sarena Solari

In 2015 had Heel Holland Bakt met Sarena Solari voor het eerst een winnares. De thuisbakster bracht een boek uit en liet daarin duidelijk haar roots zien: Het Italiaanse bakboek van Sarena Solari staat namelijk vol met familierecepten en bekende en minder bekende Italiaanse lekkernijen. En het succes hield niet op: zo kreeg ze haar eigen rubriek in Tijd voor Max en mocht ze meewerken aan een bakaflevering van 24Kitchen. Sinds 2016 runt Sarena haar eigen bedrijf: ze geeft namelijk bak -en kookworkshops en nam tot vorig jaar mensen mee op een culinaire reis door Italië. Dit jaar start ze met haar eigen kookstudio op de Hondsrug in Drenthe.

Annemarie Pronk

“Bakken is meer dan een hobby; het hoort gewoon bij mij”, zo lezen we op de website van Annemarie Pronk. Zij won in 2016 als vierde winnaar Heel Holland Bakt. En het heeft er net als bij de vorige drie voor gezorgd dat ze echt met haar passie bezig kan zijn. Zo schreef ze het boek Heel Holland Bakt met Annemarie, dat ze als prijs mocht uitbrengen. En – misschien nog wel belangrijker – ze geeft workshops en demonstraties, zowel in haar eigen workshopruimte in Scheveningen als op locatie. In 2018 leek het er even op dat ze een carrièremove wilde maken, toen ze plots verkiesbaar was voor de ChristenUnie/SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar met een 50e plek op de lijst, stond ze er alleen maar op als lijstduwer.

Hans Spitsbaard

De jonge thuisbakker (en student technische bedrijfskunde) die bij zijn oma woonde. Wie herinnert zich Hans Spitsbaard nog? De inmiddels 24-jarige chocolatier, blogger en schrijver uit Ede heeft inmiddels al twee boeken op zijn naam staan: Leer bakken met Hans en Taartbijbel.

Anna Yilmaz

Voormalig ‘Korporaal bij de Koninklijke Marine’ Anna Yilmaz kan terugkijken op een prachtig jaar als voormalig winnares van Heel Holland Bakt. Aangezien niet de veelbesproken Maroeska er vorig jaar met de winst vandoor ging, maar zijzelf. De Amersfoortse, die het winnaarsboek Veel lekkers van Anna heeft uitgebracht, mocht in 2019 voor een aantal bijzondere mensen taarten bakken: voor het koninklijk huis tijdens Koningsdag in Amersfoort. En dat niet alleen: ze presenteerde samen met 2 ander voormalig deelnemers van HHB het programma Bak mee met Max! Kortgeleden nam ze een grote beslissing. Ze heeft ontslag genomen bij de Marine en heeft haar pijlen gericht op haar eigen koffiezaak in het centrum van Amersfoort.

