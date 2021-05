Winnen: het boek ‘Daar praten we niet over’ van Miloe van Beek

In haar jeugd hoort journalist Miloe van Beek genoeg verhalen over haar grootvader die bij het verzet had gezeten. Maar waarom zwijgt iedereen toch zo krampachtig over haar óvergrootvader? Miloe schreeft een boek over haar verborgen familieverleden.

De eigengereide Sacha Gerdes (1921-2002) groeit in de jaren dertig op in een welvarend gezin in ’t Gooi. Haar vader, kunstschilder Ed Gerdes (1887-1945), ontwikkelt na de dramatische scheiding van Sacha’s moeder sympathie voor het nationaalsocialisme. Sacha wordt heen en weer geslingerd tussen de liefde voor haar vader en haar afschuw van de NSB, waarin hij een steeds prominentere rol gaat spelen. Ook al zwijgt de familie na de oorlog over Ed Gerdes en zijn werk, zijn ‘foute’ keuze zal Sacha haar leven lang blijven achtervolgen.

Sacha’s kleindochter Miloe van Beek had een moeizame relatie met haar grillige oma en besluit bijna twintig jaar na haar dood in 2002 om niet alleen Sacha’s levensverhaal te reconstrueren, maar ook te onderzoeken in hoeverre dat haar en haar kinderen nog steeds beïnvloedt. Zo hoopt Miloe de schaamte te doorbreken die haar familie al generaties lang in haar greep houdt.

