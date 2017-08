Zowel de vrouwen als de mannen winnen het EK hockey van België

Wat een mooi gezamenlijk feest: het is een uniek moment voor het hockey.

Zowel de vrouwen als de mannen van Oranje hebben het EK hockey in eigen huis gewonnen van België. Ze stonden allebei in de finale tegenover ons buurland.

Emoties

De ploeg van bondscoach Max Caldas stond vanaf 16.00 uur in de finale in Amsterdam en won uiteindelijk met 4-2. Bij rust was de stand nog 2-0 in het voordeel van de Belgen, dus het leek eventjes nog helemaal mis te gaan. Caldas was na de wedstrijd zelfs een beetje emotioneel; hij is zo blij voor zijn ploeg. In 2015, toen het vorige EK werd gespeeld, wonnen de Nederlandse mannen ook het EK. Mirco Pruyser is topscorer van het toernooi geworden.

Mink van der Weerden (m) van Nederland juicht na zijn 2-3 tegen Belgie tijdens het Europees Kampioenschap hockey:

En ook de vrouwen vieren feest. Zij wonnen gisteren hun finale met 3-0.

Bron & Beeld: ANP