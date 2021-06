Winnen: ‘Henny’ – de biografie van Henny Huisman

Voormalig kijkcijferkanon Henny Huisman (70) nam nooit een blad voor de mond. Ook in zijn biografie is hij open over zijn successen, blunders en hang naar aandacht.

Laat in de voetballerij de naam ‘Johan’ vallen en mensen weten precies over wie het gaat; in de tv-wereld is ‘Henny’ voldoende. Henny Huisman is een icoon uit de jaren ’80/’90, een van de grootste presentatoren die we gehad hebben en voor wie het woord kijkcijferkanon speciaal is uitgevonden. Altijd bleef hij echter die aaibare, gewone jongen uit Zaandam in wie de tv-kijker zich herkende.

Ruim een jaar lang volgde auteur Kevin Kraan Henny Huisman. Het resultaat is een indringend portret van een bevlogen man die verwoede pogingen doet terug te keren op de buis, maar evengoed vol zelfspot en relativering spreekt over de hoogte- en dieptepunten uit zijn leven.

Beeld: Petronellanitta