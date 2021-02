Uit angst voor verdriet werd er thuis niet over haar gepraat. Pas zeven jaar geleden ging Jorie (39) met haar moeder Marjan in gesprek over haar overleden tweelingzus Evie. Daarover schreef ze het boek Noem haar naam.

Als Jorie een jaar of zes is, neemt haar moeder haar in vertrouwen: ze had eigenlijk een tweelingzusje, maar dat is dood geboren. Haar moeder drukt haar op het hart de naam van haar zusje nooit hardop te zeggen. ‘Wees blij dat je ook een gezonde dochter hebt’, kregen haar ouders na haar geboorte in 1981 te horen. Hun verdriet werd niet begrepen, en afscheid hebben ze niet genomen. Iedereen zweeg.

Ruim dertig jaar later doorbreekt Jorie Horsthuis alsnog de stilte. Ze wil weten of er nog iets over haar tweelingzusje bekend is en gaat op zoek in het ziekenhuis, de basisregistratie en het crematorium. Ze interviewt verloskundigen, gynaecologen en wetenschappers, en bovenal praat ze met haar ouders en broertjes. Waarom mocht het meisje nooit genoemd worden?

