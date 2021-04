Winnen: het boek ‘Noem geen namen’ van Astrid Sy

Als historica houdt Astrid Sy zich bezig met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, het grote publiek kent haar vooral van de tv-programma’s Andere tijden en De slimste mens. Op 30 april verschijnt haar debuutroman, over drie jonge vrouwen die Joodse kinderen redden uit de handen van de nazi’s.

Noem geen namen is de debuutroman van historicus en presentator Astrid Sy, over drie jonge vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen uit handen van de nazi’s redden. Astrid kwam op het idee voor dit boek toen ze las over de moedige jonge vrouwen en mannen die in de oorlog betrokken waren bij het smokkelen van opgepakte Joodse kinderen in de Crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam.

Rosie is kinderverzorgster en woont bij haar ouders in Amsterdam-Oost, een levendige Joodse buurt. Kaat studeert rechten en is lid van het Amsterdamse studentencorps. Wanneer de oorlog uitbreekt, moet Rosie een moeilijke keuze maken: blijft ze bij haar ouders of gaat ze de kinderen van opgepakte Joden helpen? Kaat komt in aanraking met een studentengroep die zich het Utrechts Kindercomité noemt. Daar leert ze Josephine kennen. Rosie, Kaat en Josephine raken betrokken bij het smokkelen van Joodse kinderen. Wat volgt is een lange, gevaarlijke weg die begint bij een crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.

Beeld: Petronellanitta