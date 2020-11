Kijkers verdeeld over winnende foto van Bibi in ‘Het perfecte plaatje’

Dinsdagavond konden kijkers weer genieten van een nieuwe aflevering van Het perfecte plaatje. Bij de militaire fotoshoot had Bibi de winnende foto geschoten, maar de kijkers thuis zijn het daar niet helemaal mee eens.

Let op, dit artikel kan spoilers bevatten.

Advertentie

Luchtmobiele Brigade

Voor de eerste opdracht reizen de overgebleven zes bekende hobbyfotografen naar het Groningse Marnehuizen. Hier is een echt dorp nagebouwd dat wordt gebruikt als oefenterrein voor Defensie. De deelnemers gaan mee met een actie van de Luchtmobiele Brigade en kruipen daarvoor in de huid van een militair fotograaf. Een heftige shoot met helikopters, rondvliegende kogels, rookbommen en explosies.

Bibi raakt gelijk in paniek, want hoe gaat zij in hemelsnaam de rust bewaren tijdens zo’n heftige shoot? Nee, rustig blijven lukt haar niet. Ze rent van hot naar en her en schreeuwt het uit. Toch levert ze een bijzondere foto in. De jury is enthousiast, maar bij de kijkers thuis zijn de meningen verdeeld.

Het gaat om deze foto:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Blabla Breijman (@bibibreijman)

Korrelig

Bibi krijgt voor deze foto het hoogste cijfer mogelijk, namelijk een 10. Volgens de jury is dit namelijk ‘een perfect plaatje’. “Wauw, ik ben echt blown away. Het is alsof ik live mee zit te kijken in The situation room in het Witte Huis, samen met de president, naar een arrestatie van een of andere terrorist”, zegt William Rutten. “Ja, je bent echt aanwezig in die ruimte”, vult Cynthia Boll hem aan.

Toch zijn niet alle kijkers het eens met William en Cynthia. “Ik vind het toch gek, een 10 voor Bibi, want ze zei zelf dat hij korrelig was dus dan is hij toch niet perfect?!” en “Een 10 voor Bibi? Sorry, de foto was goed, maar een 10 slaat nergens op. Dan suggereer je dat het niet beter kan en dat slaat nergens op”, reageren een paar kijkers op Twitter.

#HetPerfectePlaatje Een 10 voor Bibi? Sorry, de foto was goed, maar een 10 slaat nergens op. Dan suggereer je dat het niet beter kan en dat slaat nergens op. — Yvette 🍂 (@YvetteSpillsTea) November 17, 2020

Huh een 10 voor Bibi …..dat had toch niemand verwacht #HetPerfectePlaatje — 👉Nattie👈 (@nathaliebrus) November 17, 2020

Prima plaat maar geen 10 waard. #hetperfecteplaatje — Merlin 🇳🇱🇪🇺🌍 (@Merlinappa) November 17, 2020

Die 10 snap ik niet helemaal🤷♀️ #HetPerfectePlaatje — Kelsey Krijnen (@wieeeeeh) November 17, 2020

Wat een slechte foto van die bibi zeg. Belachelijk dat zij wint en met een 10 ook nog…#HetPerfectePlaatje #hetslechtsteplaatje — Tante Jin (@TanteJin) November 17, 2020

Ik vind het toch gek een 10 voor Bibi want ze zei zelf dat hij korrelig was dus dan is hij toch niet perfect?! En 10 is perfect ? #HetPerfectePlaatje — winster (@winnyking) November 17, 2020

Een 10… Beetje overdreven niet? Oh wacht dat is ze zelf ook een beetje 👀😶#HetPerfectePlaatje — Kristiene Eisma (@kristieneeisma) November 17, 2020

Waanzinnig mooi

Gelukkig zijn er ook genoeg fans die het wel een hele mooie foto vinden van Bibi. “Het is ook wel een wereldplaat van Bibi”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Eerlijk is eerlijk. Die foto van Bibi is echt waanzinnig mooi.”

Eerlijk is eerlijk. Die foto van Bibi is echt waanzinnig mooi. #HetPerfectePlaatje — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) November 17, 2020

Echt meer dan terecht die 10 voor Bibi! #HetPerfectePlaatje — marco ploegsma (@MarcoAjax13) November 17, 2020

Het is ook wel een wereldplaat van Bibi #hetperfecteplaatje — Candela Fotografie (@Candela_foto) November 17, 2020

Is er ooit eerder bij #HetPerfectePlaatje een 10 gegeven?! Normaal is de jury nogal euhm… zuunig met de cijfers. Go #Bibi — Mandysss (@SFotografen) November 17, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het perfecte plaatje, Twitter. Beeld: RTL | William Rutten