Winnie Mandela, een Zuid-Afrikaanse activiste en ex-vrouw van de voormalige president Nelson Mandela is is maandagmiddag overleden.

De woordvoerdster van Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, beter bekend als Winnie Mandela, heeft bevestigd dat zij vanmiddag op 81-jarige leeftijd is overleden. De officiële verklaring is nog niet naar buiten gebracht, deze zal later vandaag volgen.

Dochters

Winnie en Nelson Mandela ontmoetten elkaar in 1957. Een jaar later trouwden ze. Winnie en Nelson kregen samen twee dochters: Zindziswa (58) en Zenani (59). Nelson Mandela overleed op 6 december 2013 op 95-jarige leeftijd.

Scheiding

Op 19 maart 1996 kwam er een einde aan het huwelijk van Nelson en Winnie Mandela. Winnie was de tweede vrouw van de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsstrijder en was met hem getrouwd terwijl hij zijn gevangenisstraf uitzat.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.