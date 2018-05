Zó zag Winston Gerschtanowitz eruit toen hij 12 jaar oud was

Winston Gerschtanowitz (41) is een populaire presentator die de laatste jaren flink aan weg timmert. Maar wist je dat hij op 12-jarige leeftijd al zijn eerste ‘klus’ had? Hij presenteerde samen met Ivo Niehe het programma Solo voor een kind en daar is een foto van opgedoken. Kijk toch hoe schattig.

Broekie

Jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze. En dat geldt ook voor Winston Gerschtanowitz. Als jong broekie was hij namelijk al op televisie te zien als presentator. Samen met niemand minder dan Ivo Niehe presenteerde hij op twaalfjarige leeftijd het programma Solo voor een kind. Winston was een echte look-a-like van Ivo, maar wel een héle schattige variant.

Grijzer

Winston is er zelf hartstikke trots op dat hij op zo’n jonge leeftijd al in Studio 1 mocht presenteren. Op Instagram plaatste hij laatst ook een leuke gephotoshopte foto van hem samen met z’n jongere ik. “Dertig jaar later sta ik vandaag wederom in studio 1 van Endemol. Maar nu ietsje grijzer zoals je kunt zien. Vandaag opnames van The Wall. Jezus wat heb ik er zin in”, schrijft hij bij het plaatje.

Beeld: ANP & Instagram.