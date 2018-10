Wauw: Winston Gerschtanowitz deelt throwback van zijn huwelijksaanzoek

Winston en Renate Gerschtanowitz zijn sinds 2011 getrouwd en duidelijk nog steeds gek op elkaar. En wát een leuk koppel is het toch.

Vandaag deelt Winston via zijn Instagramaccount een wel héél romantische foto die hij “ineens vond op zijn usb-stick”, aldus Winston. Het gaat om dat ene hele speciale moment in zijn leven: zijn super-romantische huwelijksaanzoek op Time Square in New York. Wauw, wat een geweldige foto! Met zo’n aanzoek als start snappen wij wel dat de twee nog steeds hartstikke gek op elkaar zijn.

Wat een pláátje:

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto.